Anche Lilli Gruber si è stufata del campo largo senza idee

Se persino Lilli Gruber perde la pazienza, allora nel centrosinistra devono davvero averla fatta grossa. Perché la conduttrice di Otto e mezzo, che da anni sottopone Giorgia Meloni e il governo tutto a una radiografia quotidiana con la delicatezza di un controllo fiscale, stavolta ha rivolto il bisturi dall’altra parte. E il referto, per Elly Schlein e Giuseppe Conte, non è granché rassicurante. Rispondendo su Sette a un lettore che le chiedeva se destra e sinistra stessero discutendo dei giusti temi alla vigilia di una tornata elettorale combattuta, Gruber non ha certo usato il fioretto. Il centrosinistra, scrive, ha passato l’estate a parlare di se stesso: primarie aperte o chiuse, online o nei gazebo, terzo nome, papa straniero, capo del partito più votato, candidati simbolici. In sintesi: una «partita ombelicale», avvitata sulle ambizioni personali di leader più interessati alla propria candidatura a Palazzo Chigi che alla costruzione di un’alternativa vera.

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Detto da un editorialista di destra sarebbe stato bollato come il solito attacco interessato. Detto da Gruber somiglia invece a una perizia autoptica. Per mesi il fronte progressista ha discusso di regole senza avere ancora deciso chiaro chi giocherà, con quale schema e possibilmente per perseguire qualche programma. La coalizione che dovrebbe presentarsi come l’alternativa al governo Meloni sembra una riunione di condominio in cui si litiga per scegliere il presidente prima ancora di sapere se il palazzo abbia un tetto. Il punto più doloroso, però, non è nemmeno la rissa sulle primarie. la domanda che Gruber mette nero su bianco: qual è l’idea di società di Schlein e compagni? Quali sono le proposte forti? Come si tiene insieme l’europeismo con il pacifismo, la difesa comune con i distinguo permanenti, Conte con Schlein, Schlein con i riformisti, i riformisti con chi strizza l’occhio al fondamentalismo islamico? Domande semplici, talmente semplici che da quattro anni nessuno riesce a rispondere.

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Naturalmente Gruber resta Gruber e quando sposta l’attenzione su Meloni torna a maneggiare il consueto arsenale: governo «magrissimo», alchimie elettorali, Vannacci, Schengen, sicurezza, economia. Nulla di sorprendente. Anzi, proprio questo rende più significativa la parte precedente. Perché se una voce così severa con il centrodestra sente il bisogno di dire al centrosinistra che sta perdendo tempo, vuol dire che il problema non è più occultabile dietro l’antimelonismo di rito. E infatti arriva la stoccata che fa più male: dopo quattro anni di governo di «destra-destra», Pd e Movimento 5 Stelle sono grosso modo fermi alle stesse percentuali. Non crescono.

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