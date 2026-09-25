Volkswagen richiama oltre 2 milioni di auto: quali sono i modelli interessati

Volkswagen sta richiamando circa 2,16 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. Lo riporta l'Agenzia tedesca per la motorizzazione (Kba). Questo problema può causare una "rottura delle viti", che a sua volta può "provocare un guasto allo sterzo", precisa la Kba. I modelli interessati, tutti del marchio principale Volkswagen, sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024.

Nello specifico, sono interessati circa 2,16 milioni di veicoli Volkswagen, marchio capogruppo del primo costruttore europeo, e 700.000 del marchio Audi. Per quanto riguarda VW, i cinque modelli - Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy - sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Per quanto riguarda Audi, si tratta dei modelli Q3 prodotti dal 2017 al 2024. "Durante i controlli di qualità sui veicoli è stato rilevato un fenomeno di corrosione sulla vite. Si procede ora al richiamo preventivo dei veicoli interessati, senza che si siano verificati danni alle persone", specifica un portavoce di Volkswagen secondo il quale il pericolo non è "talmente grave da richiedere l'immediata messa fuori servizio dell'auto". "Si può continuare a guidare fino all'appuntamento presso il concessionario", per ricevere nuove viti più resistenti alla corrosione, aggiunge. Si tratta di un'altra battuta d'arresto per il fiore all'occhiello dell'industria automobilistica tedesca, attualmente in crisi, che all'inizio di settembre ha concluso un accordo con i sindacati che prevede 50.000 ulteriori tagli di posti di lavoro entro il 2030, portando a circa 100.000 la riduzione totale prevista dell'organico. Il gruppo e' messo a dura prova dalla concorrenza cinese, in particolare a causa del suo ritardo nel settore dei veicoli elettrici.