Sinner e Cahill "al capolinea": affossati così da Andre Agassi

"È finita?". Questa è la domanda da farsi dopo le parole sul rapporto tra Jannik Sinner e Darren Cahill rilasciate da Andre Agassi, capitano del Team World, che ha affrontato il tema in una intervista con La Repubblica. Il futuro della collaborazione tra il numero uno al mondo e uno degli allenatori più importanti della sua carriera resta infatti uno degli interrogativi del momento. E Agassi, pur senza anticipare decisioni, offre una chiave di lettura precisa: "Ogni rapporto tra allenatore e giocatore ha un suo capolinea”.

Il 56enne statunitense, per il secondo anno consecutivo alla guida della selezione del resto del mondo, conosce bene Cahill, che in passato è stato anche suo mentore. E nel percorso costruito insieme a Sinner riconosce un lavoro determinante: "Jannik è uno dei migliori nel riuscire a colpire la palla senza assumersi rischi inutili", spiega Agassi. Una caratteristica che, secondo l'ex campione americano, ha molto a che fare proprio con Cahill, definito "un allenatore leggendario”. Agassi cita anche alcuni aspetti tecnici del gioco di Sinner: "Le modifiche al servizio di Jannik hanno molto a che fare con Darren, così come quando Sinner viene di più a rete e sa cosa fare quando ci arriva".