Bonus, ecco quelli che non chiede nessuno e che possono far risparmiare centinaia di euro

I bonus ci sono, ma alcuni non li chiede nessuno. Stando ai dati ufficiali, meno del 30 per cento degli aventi diritto presenta domanda per alcune agevolazioni, spesso a causa di una comunicazione frammentaria, di procedure burocratiche percepite come complesse o, più semplicemente, perché si dimenticano di aggiornare l'Isee. Eppure, se richiesti, possono far risparmiare centinaia di euro. Ecco allora l'elenco dei bonus "fantasma":

Bonus animali domestici: è prevista una detrazione fiscale del 19 per cento sulle spese veterinarie. L'agevolazione si applica alla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino a un tetto massimo di spesa di circa 550 euro. Per usufruirne è necessario però conservare fatture e ricevute di pagamento tracciabili, come quelle effettuate con bancomat o bonifico, da indicare successivamente nella dichiarazione dei redditi.