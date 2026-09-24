Bonus, ecco quelli che non chiede nessuno e che possono far risparmiare centinaia di euro

I bonus ci sono, ma alcuni non li chiede nessuno. Stando ai dati ufficiali, meno del 30 per cento degli aventi diritto presenta domanda per alcune agevolazioni, spesso a causa di una comunicazione frammentaria, di procedure burocratiche percepite come complesse o, più semplicemente, perché si dimenticano di aggiornare l'Isee. Eppure, se richiesti, possono far risparmiare centinaia di euro. Ecco allora l'elenco dei bonus "fantasma":
Bonus animali domestici: è prevista una detrazione fiscale del 19 per cento sulle spese veterinarie. L'agevolazione si applica alla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro e fino a un tetto massimo di spesa di circa 550 euro. Per usufruirne è necessario però conservare fatture e ricevute di pagamento tracciabili, come quelle effettuate con bancomat o bonifico, da indicare successivamente nella dichiarazione dei redditi.
730 precompilato, gli errori che ti condannano: così perdi tuttoSi avvicina il termine per l'invio del 730 precompilato, fissato per mercoledì 30 settembre 2026. Il modello,...
Bonus Tari (tassa dei rifiuti): possono accedervi le famiglie con un Isee fino a 9.530 euro, limite che sale a 20mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. In alcuni Comuni lo sconto viene applicato automaticamente dopo la presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), mentre in altri è necessario inoltrare un'apposita richiesta all'Ufficio Tributi.
Bonus affitto giovani: i giovani con meno di 31 anni che scelgono di andare a vivere da soli possono ottenere agevolazioni. Chi ha un reddito complessivo non superiore a 15.458,12 euro può dunque beneficiare di una detrazione fiscale che arriva fino a 2mila euro all'anno per i primi quattro anni di affitto. Per ottenere il beneficio non è necessario presentare una domanda specifica, ma occorre indicare nella dichiarazione dei redditi sia i canoni versati sia gli estremi del contratto di locazione regolarmente registrato.
Via il bollo auto, il guizzo di Giorgia per scardinare le patrimonialiAddio al bollo auto. Una piroetta, un guizzo, un colpo di reni, una serpentina in mezzo agli avversari per andare in por...
Bonus vista: tale misura prevede un voucher una tantum da 50 euro utilizzabile per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
Bonus acqua potabile: l'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione o raffreddamento dell'acqua del rubinetto. Per i privati il limite di spesa ammesso è di mille euro, con un rimborso massimo che può arrivare a 500 euro. Per accedervi l'acquisto deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo.