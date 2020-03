Coronavirus, il New York Times contro l'Italia: "Il premier implora i cittadini, ma loro sono furbetti"

Il #NewYorkTimes contro l'#Italia sul #coronavirus: "Giuseppe Conte implora i cittadini, ma questi sono furbetti"

L’Italia è osservata attentamente da tutto il mondo perché al momento è il Paese maggiormente interessato dall’emergenza coronavirus. Se si esclude la Cina che è instradata verso il recupero, l’Italia è prima a livello globale per numero di contagi e soprattutto di decessi: è quindi ovvio che gli altri Paesi guardino con preoccupazione quanto accade in casa nostra. In particolare negli Stati Uniti l’attenzione è altissima: il coronavirus è arrivato anche lì, ma per ora Donald Trump si affretta a dire che va tutto bene. Il New York Times ha dedicato un lungo articolo a quanto accaduto nel nostro Paese nelle ultime 48 ore e si è posto un interrogativo: “Gli italiani sanno seguire le regole?”.

Agli americani non è sfuggito l’appello particolare di Giuseppe Conte, che nella notte tra sabato e domenica ha utilizzato il termine “furbizia”, ovvero la tendenza italiana per il tipo di astuzia o intelligenza utilizzata per arginare burocrazia e leggi scomode. Il Times porta l’esempio delle tante persone che in Lombardia si sono precipitate in treno o in auto prima che il decreto entrasse in vigore: un modo tremendamente stupido di essere furbi, dato che così si favorisce la diffusione del virus.

Il NYT addirittura si avvale dello studio di Luigi Barzini del 1964 per spiegare perché gli italiani assumono tali comportamenti, in barba alle regole: “Il valore della furbizia è da attribuire all’abitudine dell’Italia di essere conquistata e governata da una lunga serie di odiati stranieri. Sotto la superficie gli italiani hanno inventato modi per sconfiggere le regole oppressive. Le leggi sono diventate un male necessario se non altro perché hanno fornito la gioia di eluderle. Questo è esattamente il tipo di pensiero che il premier Conte - chiosa il NYT - ha invitato gli italiani a evitare”. Anche perché stavolta il nemico è un virus che può essere sconfitto solo rispettando alla lettera le regole. E gli italiani sembrano iniziare finalmente a capirlo, dopo che i decessi da Covid-19 sono aumentati del 50% nel giro di sole 24 ore.