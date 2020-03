Coronavirus, il focolaio in Germania? Un night club nel pieno centro di Berlino

11 marzo 2020 a

Anche in Germania aumentano i contagi, forse merito del grande ritardo con cui Angela Merkel e compagni sono intervenuti. A nulla sono serviti gli allarmi dalla Cina sul coronavirus, le feste hanno proseguito senza sosta. Una in particolare - rivela ItaliaOggi - ha portato a numerosi contagi. Si tratta della festa avvenuta al night club Trompete, in pieno centro a Berlino. Qui gli infetti sono in totale 49, di cui la metà è stata nel locale notturno. E così, vista la circostanza, il ministro Jens Spahn, ha vietato tutte le manifestazioni con più di mille spettatori.

Troppi, però secondo l'Istituto Robert Koch che vorrebbe limitare i presenti a cento. D'altronde a domenica i colpiti dal virus erano 900, 1.112 lunedì mattina e 1.139 lunedì sera. Anche se nessuno crede che queste cifre siano reali, a questo ritmo, a fine maggio, i malati sfiorerebbero il milione.