Coronavirus, il dossier segreto in Gran Bretagna: "Durerà ancora un anno"

16 marzo 2020 a

a

a

C'è in dossier segreto sul coronavirus che gira in Gran Bretagna che esprime una tesi inquietante: l'epidemia di Covid-19 durerà ancora un anno e nel Regno Unito potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale. Il documento del Public Health England (PHE), redatto per i responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), svela che gli esperti del governo si aspettano che il virus circoli per altri 12 mesi, con enormi ripercussioni sulla tenuta del sistema sanitario nazionale.

Chris Whitty, capo consigliere medico del governo, riporta Adnkronos, ha fatto riferimento al numero di persone ricoverate come ipotesi nello scenario peggiore e ha suggerito che il numero reale potrebbe essere inferiore. Tuttavia, il dossier chiarisce che quattro cittadini su cinque "dovrebbero" contrarre il virus. Nel testo si legge infatti: "Si prevede che l'80% della popolazione sarà infettata da Covid-19 nei prossimi 12 mesi e fino al 15% (7,9 milioni di persone) potrebbe richiedere il ricovero in ospedale". Lo stesso Whitty afferma che i numeri dei casi saliranno rapidamente nelle prossime 10-14 settimane. Se il tasso di mortalità risultasse essere vicino allo 0,6%, come stimato, ciò implicherebbe la morte di 318.660 persone. Ma se dovesse salire all'1%, ciò significherebbe 531.100 decessi.

"Oggi 1° test di un vaccino sperimentale": bomba dagli Usa, ma i tempi sono lunghi

La Phe calcola inoltre che l'epidemia rallenterà in estate, verso la fine di giugno, e tornerà a novembre, come fa la solita influenza stagionale. "Il virus rimarrà per sempre, ma diventerà meno grave nel tempo, man mano che l'immunità aumenta", ha spiegato Paul Hunter, professore di medicina all'Università dell'East Anglia.