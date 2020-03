Emmanuel Macron e Angela Merkel, sì al "coordinamento tra europei" per coronavirus: ma fanno fuori l'Italia

16 marzo 2020 a

"Noi lavoriamo tra europei". Ha fatto sapere Emmanuel Macron su Twitter in merito al coordinamento per affrontare il coronavirus e, in particolare, la situazione economica che ne consegue.. Coordinamento al quale hanno preso parte "Ursula von der Leyen, Charles Michel e la cancelliera tedesca Angela Merkel", come si legge nello stesso post nel quale non viene mai menzionata l'Italia.

Proprio così, nonostante l'epidemia stia mettendo in ginocchio soprattutto il nostro Paese (dopo la Cina vantiamo numeri di contagi superiori a tutti), l'incontro è, come al solito, tra Francia, Germania e Belgio. Anche gli esiti sono prevedibili. Christine Lagarde settimana scorsa è stata chiarissima: "La Bce non è qui per abbassare lo spread". E chissà, se per una volta, l'Italia verrà davvero aiutata. I precedenti non lasciano spazio alla positività.