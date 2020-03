Coronavirus, lo studio tedesco che 8 anni fa aveva previsto tutto: una precisione inquietante

20 marzo 2020 a

Di previsioni sul coronavirus se ne fanno tante in questo periodo e anche di rivelazioni dal passato che raccontano di chi aveva previsto quello che che il mondo sta vivendo n questi giorni causa Covid-19. Di una altra notizia di questo genere ne dà oggi conto il Corriere della sera. Nel 2012, sull' onda dell' epidemia mondiale di Sars, il governo tedesco commissionò al Robert Koch Institut una simulazione sulla diffusione di una devastante pandemia in Germania.

Lo studio, custodito negli archivi del Bundestag e scovato da Kristina Dunz, giornalista della Rheinische Post , anticipa in modo impressionante quanto sta succedendo con il Covid-19. Il virus immaginario ha origine in Asia. Il periodo d' incubazione è da 3 a 5 giorni. Il contagio avviene per goccioline o per contatto. Identici i sintomi. Identici i soggetti più a rischio, cioè gli anziani. e poi isolamento, quarantena, chiusura di scuole e fabbriche, cancellazione di ogni evento pubblico.