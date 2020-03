Papa Francesco, paura in Vaticano: positivo il suo collaboratore. Sempre più vicini al lock-down

25 marzo 2020 a

Paura in Vaticano, un collaboratore di Papa Francesco (nello specifico un funzionario della Segreteria di Stato ndr) che da anni abita nella residenza vaticana, è stato trovato positivo al tampone e ricoverato per ulteriori accertamenti. Questo è quanto si legge sul Messaggero dove si specifica che la sua salute non desta preoccupazioni. Eppure le riunioni tra Bergoglio e i capi del dicastero avvengono come sempre e terminano con una bella stretta di mano anche se precedentemente resa sterile con l'amuchina.

Intanto sono stati annunciati altri tre casi di contagio, due dipendenti del Musei Vaticani e un operaio del Governatorato. Così Santa Marta, Palazzo Apostolico la Segreteria di Stato sono inevitabilmente costretti alla sanificazione. Il passo che li distanza al lock-down (il blocco totale degli spostamenti) è brevissimo.