Meghan Markle, il diktat a Harry: "Non torni a casa", anche se papà Carlo è malato

27 marzo 2020 a

Il principe Harry vorrebbe rientrare in Inghilterra per stare vicino al padre, Carlo, 71 anni, risultato positivo al Covid-19 in questi giorni e comunque in buone condizioni di salute. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, la moglie Meghan Markle glielo avrebbe vietato per evitare di incappare in rischi di contagio a sua volta: «Lei non vuole che viaggi in nessun luogo in questo momento». Stando a una fonte vicina al tabloid britannico, Meghan avrebbe detto che «Harry è molto frustrato e dispiaciuto di essere lontano dal papà». Un episodio che, se confermato, dimostrerebbe ancora il "caratterino" di Meghan Markle: vietato il rientro al marito, anche se è l'anziano padre ad essere malato. Piuttosto clamoroso.

