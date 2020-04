Coronavirus, William e Kate Middleton a contatto con il medico morto: scatta l'isolamento?

06 aprile 2020 a

Il Regno Unito è in ansia per il principe William e Kate Middleton. Lo scorso primo aprile i duchi di Cambridge hanno visitato due ospedali di Londra: adesso si è scoperto che un operatore sanitario entrato in contatto con loro è deceduto per complicazioni legate al coronavirus. Con la Regina Elisabetta isolata al Castello di Windsor, dove ha tenuto uno storico discorso tv indirizzato alla nazione, e il principe Carlo risultato positivo al Covid-19, il principe William ha preso in mano le redini della famiglia reale e con la moglie è in prima linea nella battaglia. In particolare William e Kate non hanno mai fatto mancare il supporto agli operatori sanitari, anche se adesso potrebbero essere costretti ad isolarsi in via precauzionale.

