Harry e Meghan, il gesto inaspettato dopo il discorso alla Nazione della Regina Elisabetta

Harry e Meghan Markle ancora legati alla Casa Reale. Anche i "ribelli" di Sussex hanno assistito al discorso della Regina Elisabetta del 5 aprile, dove invitava i cittadini a tenere duro sul coronavirus. Un invito che ha addirittura commosso la coppia, così come rivelato da Omid Scobie. “L’hanno descritto, non solo come una dimostrazione di leadership esperta, ma anche come un messaggio di calore, rassicurazione e conforto” ha confidato.

La Regina dopo il videomessaggio alla Nazione avrebbe anche sentito telefonicamente il nipote Harry. Secondo quanto riportato da una fonte il giovane ha parlato con la nonna per “offrire il suo supporto prima della trasmissione”. Un bel gesto quello del duca di Sussex, che pare stia pensando di trovare casa a Malibu insieme alla sua Meghan.

