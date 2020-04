Coronavirus, il sangue dei guariti funziona: "Miglioramenti già dopo 3 giorni di terapia"

07 aprile 2020 a

Novità dalla Cina che fanno ben sperare per riuscire a debellare il Covid-19. Il sangue dei guariti per il trattamento dei pazienti con coronavirus, potrebbe essere davvero la strada che ci porterà verso la luce. Lo rivela uno studio pilota che suggerisce la fattibilità della terapia a base di plasma convalescente, con miglioramenti in un piccolo gruppo di pazienti già dopo 3 giorni dall'inizio della somministrazione. Lo scrive il quotidiano Leggo.



I pazienti hanno ricevuto la trasfusione di una dose di 200 ml di plasma convalescente derivato da donatori guariti da poco da Covid-19 e contenente «alti livelli di anticorpi neutralizzanti». Entro 3 giorni dalla trasfusione i sintomi clinici, come febbre, tosse, respiro corto e dolore toracico «sono notevolmente migliorati e i pazienti hanno mostrato un aumento della conta dei linfociti, un miglioramento della funzionalità epatica e polmonare e una riduzione dell'infiammazione», fanno sapere i ricercatori cinesi

