Coronavirus, Josep Borrell dalla parte dell'Italia:"Sì agli Eurobond. Cina e Russia aiutano per aumentare la loro influenza"

Anche Josep Borrell sta con l'Italia e fa il tifo per gli Eurobond. "Dobbiamo garantire che tutti possano andare sui mercati allo stesso modo per affrontare la crisi". Proprio per questo l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea nutre qualche dubbio sul buonismo degli altri Paesi: "È chiaro - spiega in una lunga intervista a Repubblica - che il supporto che Cina e Russia prestano ad altri Paesi serve anche ad aumentare la loro influenza a livello globale".

E così Borrell scuote l'Europa: "Sono 10 anni, dalla crisi greca, che sostengo la necessità di introdurre una capacità fiscale europea da affiancare alla Bce. Continuo ad avere la stessa opinione. Serve a stabilizzare le economie e affrontare situazioni di crisi, come quella attuale in Italia. È il momento di agire visto che i Paesi più colpiti dalla pandemia vanno incontro a una massiccio aumento del debito". Per l'Alto rappresentante la Bce e la Commissione devono fare di più, quello che hanno fatto fino ad ora potrebbe non bastare. Quello di Borrell non è solo uno schiaffo all'Ue, ma anche a tutti quelli che vedono nel populismo l'assassino del Vecchio Continente. "Il pericolo maggiore viene da noi stessi" chiosa per poi invitare a un urgente coordinamento internazionale per far fronte a una pandemia globale.

