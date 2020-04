Coronavirus, William e Kate Middleton: "Confinamento stressante", preoccupati per la salute mentale

17 aprile 2020 a

Il principe William e la moglie Kate Middleton confermano di essere particolarmente vicini al popolo della Gran Bretagna, ora più che mai dato che il Paese è scosso dall’emergenza coronavirus. In particolare i due membri della famiglia reale sanno bene che l’isolamento è stressante per tutti e non hanno paura di rivelare che anche la loro salute mentale ogni tanto soffre per la situazione. Intervistati dalla Bbc, William e Kate hanno lanciato un appello a prendersi cura del benessere psicologico delle persone chiuse in casa. “Anche noi abbiamo i nostri alti e bassi durante il confinamento”, ha dichiarato Kate, descrivendo le difficoltà quotidiane, a partire dall’impegnativo compito di seguire l’apprendimento scolastico dei figli. E come tutti il principe e sua moglie si tengono in contatto via video con i familiari, “anche se non è sempre semplice con un bimbo di due anni”.

