Coronavirus, Angela Merkel: il piano per fregare l'Italia al Consiglio europeo tra Mes e Recovery fund

Cosa potrebbe fare Angela Merkel per fregare l’Italia in vista del Consiglio europeo? Se lo domanda Dagospia, che cita un articolo di Repubblica sulla cancelliera per trovare la risposta: potrebbe temporeggiare attraverso la fedele Ursula von der Leyen, nella speranza di ottenere al vertice Ue lo spostamento in avanti del giudizio finale sui coronabond. Giovedì 23 aprile il Consiglio sarà chiamato ad approvare il pacchetto di aiuti destinato ai Paesi afflitti dal coronavirus: sul tavolo ci sono il Mes e il Recovery fund, che è una sorta di surrogato degli eurobond.

Nelle ultime ore il clima si è disteso tra i Paesi del Nord e quelli del Sud grazie ad un mini vertice a 5, durante il quale il premier Giuseppe Conte si è speso in prima linea per un accordo sul Recovery fund. Ma l’intenzione della Merkel sarebbe quella di prendere altro tempo e di spostare al prossimo Consiglio la decisione sui bond che non gravino sui debiti dei singoli Stati. In questo modo la cancelliera guadagnerebbe settimane di tempo nella speranza che l’epidemia diventi sempre meno grave e che si allenti la pressione sugli strumenti straordinari per affrontare la crisi.

Magari sfaldando anche il fronte numeroso di Paesi che insistono al fianco di Conte nella richiesta del Recovery fund. Secondo Repubblica, la Merkel è perfettamente consapevole che per l’Italia, il cui debito è alle stelle, usufruire degli eurobond anziché attingere al Mes fa tutta la differenza del mondo. Il problema risiede però nella politica interna della Germania: per la cancelliera l’opzione richiesta dall’Italia deve rimanere l’ultima sul tavolo.

