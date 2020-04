Kim Jong-un, mistero sul dittatore nordcoreano: "È morto". "No, è in spiaggia"

25 aprile 2020 a

Da dieci giorni esatti, la salute di Kim Jong-un è avvolta nel mistero. Il 21 aprile NK News , sito specializzato in vicende nordcoreane con base a Seul, ha sostenuto che il dittatore nordcoreano era stato operato al cuore il 12 aprile e, dimesso dall' ospedale, era stato trasferito in una delle sue molte ville. NK News ammetteva di basarsi su "una singola fonte". Però la Cnn rilanciava: "L' intelligence Usa segue la situazione... Kim sembra in gravi condizioni". Lo scrive oggi il Corriere della sera.

"Che io sappia Kim è già morto ma ci vorranno mesi prima dell'annuncio", svolta nel mistero: il sinologo confessa

Lo stesso Donald Trump giovedì sera ha smentito le voci sulle condizioni critiche di Kim: "Penso che la notizia non sia corretta. Ho sentito che hanno usato vecchi documenti. Spero che Kim stia bene". Ieri nuove voci. Un giornale di Seul scrive che Kim è stato visto sul lungomare di Wonsan. Per ora le certezze sono che il 15 aprile, 118° compleanno del defunto Kim Il-sung, fondatore del regime e nonno dell' attuale dittatore, Kim Jong-un non è comparso alla testa dei dignitari in alta uniforme in marcia a passo lento davanti al mausoleo. Seconda certezza: nel dicembre 2011 passarono due giorni prima che la tv nordcoreana dicesse tra i singhiozzi che Kim Jong-il, padre di Jong-un, era deceduto.

