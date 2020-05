Boris Johnson, un mese dopo l'incubo è nato il figlio: il nome scelto un tributo ai medici che lo hanno salvato dal coronavirus

02 maggio 2020 a

Dopo tre settimane di paura per il contagio da coronavirus, Boris Johnson e Carrie Symonds possono festeggiare: è nato il loro figlio Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, e il nome scelto dal premier britannico non è casuale. Il terzo, Nicholas, è stato voluto proprio come un tributo ai medici - Nick Price e Nick Hart - che hanno curato BoJo quando era ricoverato con il coronavirus.

"Vi devo la vita". Boris Johnson dimesso, gli amici rivelano: "Si pensava che sarebbe morto"

Lo riferisce la Bbc, confermando implicitamente come dopo il contagio e l'inziale convivenza con il Covid, l'aggravamento improvviso delle condizioni di Borisi e il suo ricovero d'urgenza in terapia intensiva abbiano condotto il premier davvero a un passo dalla morte. La nascita del bambino, mercoledì, è arrivata poche settimane dopo che Johnson è stato dimesso dall'ospedale, lo scorso 9 aprile.

