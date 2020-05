Coronavirus, l'allarme degli Stati Uniti all'Italia: "Russia e Cina sfruttano la pandemia per comprare il vostro Paese"

04 maggio 2020 a

Gli Usa proseguono la loro battaglia contro Pechino e non solo. "Russia e Cina si stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi", avverte il segretario alla Difesa americano Mark Esper dopo la diffusione del coronavirus. Gli Stati Uniti hanno già puntato il dito contro il laboratorio di Wuhan, reo di aver fatto uscire, seppur in maniera accidentale, il Covid-19. Questa volta perà gli Stati Uniti vogliono mettere in guardia anche l'Italia. In un'intervista a La Stampa, Esper non usa mezzi termini: "Rimaniamo consci del fatto che alcuni possono cercare di usare la pandemia, e le sfide economiche derivanti che tutti fronteggiamo, come un'apertura per investire in industrie e infrastrutture critiche, che possono avere effetti sulla sicurezza di lungo termine". Per il segretario gli unici aiuti che i paesi devono promettere sono i materiali di qualità, e liberi da condizioni ed interferenze. "La Nato resta pronta e vigile - prosegue -. Abbiamo concordato che i potenziali avversari cercheranno quasi certamente di sfruttare questa situazione per far avanzare i loro interessi e seminare divisione nell'Alleanza e in Europa".

Una situazione, questa, che non esclude una nuova Guerra Fredda: "La Russia ha fornito assistenza medica all'Italia, ma poi ha cercato di usarla per seminare la discordia tra Roma e i suoi alleati con una campagna di disinformazione". L'esempio di quella che Esper definisce "attività maligna da parte della Cina" è Huawei e il 5G. "La dipendenza dai fornitori cinesi di 5G, ad esempio, potrebbe rendere i sistemi cruciali dei nostri partner vulnerabili a interruzione, manipolazione e spionaggio. Questo metterebbe a rischio le nostre capacità di comunicazione e condivisione dell'intelligence. Per contrastare tutto ciò, noi incoraggiamo gli alleati e le compagnie tecnologiche americane a sviluppare soluzioni alternative di 5G, e stiamo lavorando con loro per condurre i test di queste tecnologie in diverse basi militari negli Usa mentre parliamo".

