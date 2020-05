Silvia Romano, l'ex ambasciatore turco: “Ankara avrà una ricompensa", due possibili scenari

12 maggio 2020 a

“Non mi sorprende affatto, è normale tra buoni alleati”. Così Aydin Adnan Sezgin, ex ambasciatore turco in Italia e Russia, ha commentato la presunta cooperazione tra i servizi segreti di Ankara e quelli di Roma per la liberazione di Silvia Romano. Allo stesso tempo, però, Erdogan pretenderà di essere “ricompensato” in qualche modo dal nostro Paese, ma “indirettamente, forse in futuro in altri scenari o crisi”. L’ex ambasciatore è infatti convinto che operazioni come quella legata alla 24enne cooperante milanese non abbiamo “una natura ‘commerciale’” e che Ankara non abbia dato il suo aiuto per chiedere immediatamente qualcosa in cambio: “C’è una forte cooperazione tra i due Paesi in molti settori, non solo in quello dei servizi segreti - ha spiegato Sezgin all’Adnkronos - certamente questo tipo di relazioni hanno un equilibrio. Penso sia normale, ma non credo che ci siano state specifiche contrattazioni in questa operazione. Una volta aiuta la Turchia, un’altra l’Italia, penso sia normale una collaborazione tra servizi di Stati amici”.

