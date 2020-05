Coronavirus, positivo il portavoce di Vladimir Putin: Russia col fiato sospeso

12 maggio 2020 a

Dal Cremlino, la notizia che tiene con il fiato sospeso la Russia: Dimitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, è positivo al coronavirus. La notizia è stata data dal diretto interessato all'agenzia stampa Ria Novosti, a cui Peskov ha riferito di essere in ospedale. Scontato, dunque, il timore che anche lo zar possa aver contratto il Covid-19. Il tutto mentre la Russia viene travolta dalla pandemia, con 10.899 casi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali nella capitale, Mosca. In totale, i casi accertati dall'inizio dell'emergenza sono 232.243. Ancora relativamente bassi, però, i numeri dei decessi: 2.116 in totale, 107 nelle ultime 24 ore.

