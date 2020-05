Giuseppe Conte "idolo" degli olandesi: lo striscione con le sue parole sul coronavirus

14 maggio 2020 a

“Torneremo ad abbracciarci”. È stato uno dei cavalli di battaglia di Giuseppe Conte nella fase del lockdown e adesso è diventato una frase di culto in Olanda. Sì, proprio nel Paese del Nord Europa che più ci ha osteggiato nella trattativa con l’Ue per gli aiuti economici. Sembra quasi surreale, ma è tutto vero: nelle strade di Delft, la cittadina circondata da canali nella parte occidentale dei Paesi Bassi, risuonano le parole del premier italiano. È infatti stato affisso uno striscione in pieno centro che traduce in olandese la frase di Conte: “Manteniamo le distanze oggi per tornare ad abbracciarci più forte domani”, con tanto di firma dell’avvocato e l’hashtag #corona. “Mi hanno spiegato che un gruppo di negozianti ha messo su questa iniziativa di slogan per sensibilizzare le persone a stare a casa - ha dichiarato Giulia Reggiani, ricercatrice all’Università di Delft e autrice dello scatto, all’Adnkronos - tutto è nato dalla frase di Conte, quella ritratta nella foto”.

