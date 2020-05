Emmanuel Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento, il futuro appeso a un filo

19 maggio 2020 a

Fine corsa per Emmanuel Macron? Un nuovo gruppo parlamentare, il nono, si formato in mattinata all'Assemblea nazionale fracese, dove En Marche, il partito del presidente, ha perso la maggioranza assoluta che aveva dal 2017. Il nuovo gruppo, "Ecologia, democrazia, solidarieta'", è formato da 17 deputati, 7 dei quali provenienti da En Marche, si dichiara indipendente, dunque "né con la maggioranza né con l'opposizione". Macron, insomma, perde quota 289 deputati, ovvero la maggioranza assoluta. Il galletto ora potrà contare sull'appoggio di 46 deputati del movimento di centro Modem per approvare nuove leggi. Insomma, il futuro politico di Macron, ora, appare davvero appeso a un filo.

