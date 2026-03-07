Carburante a 0,01 euro al litro per errore: benzinaio preso d'assalto

Un errore ha fatto sì che un benzinaio venisse preso d'assalto. È accaduto a Breuillet, in Francia. Qui, presso la stazione di servizio di un noto supermercato, il prezzo della benzina è arrivato a 0,01 euro al litro. È accaduto durante la sera del 5 marzo, quando un'anomalia tecnica - un errore di inserimento manuale - ha generato in poche ore una forte affluenza di automobilisti, code lunghe e scene di vero e proprio assalto.

Il prezzo estremamente basso è stato corretto in fretta e furia, ma questo non ha comunque evitato che qualcuno ne approfittasse. Dal punto di vista legale, in Francia la normativa prevede che nei casi di errore manifesto il distributore possa richiedere il conguaglio del prezzo corretto. Tuttavia precedenti simili non hanno sempre portato a richieste di rimborso effettive. L’esito dipenderà dalle verifiche interne, dalle quantità effettivamente erogate e dalle eventuali azioni legali successive.

Stando alle ultime informazioni il costo della benzina in Francia a inizio marzo 2026 si attesta in media intorno a 1,71 €/litro per la benzina 95 E10, con leggere variazioni tra le diverse tipologie di carburante e le stazioni di servizio (più care in autostrada, meno in supermercati). I prezzi sono simili o leggermente inferiori rispetto all'Italia.