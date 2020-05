Burger King, una corona contro il coronavirus: il gadget che lascia spiazzati

27 maggio 2020 a

a

a

Burger King regala ai clienti mega corone di cartone di enormi dimensioni per combattere il contagio dal covid-19. Lo rivela Leggo che riprende un articolo dell'Independent. I nuovi e grandi cappelli per ora vengono distribuite solo nei negozi in Germania. "La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti", ha spiegato Burger King nel presentare l’iniziativa.

L’idea è stata lanciata su Instagram con la frase “mantieni le distanze, ma fallo con stile”. Le grandi corone di cartone, simili a dei sombrero, vengono regalate ai clienti ancora piegate, diventando anche un gioco per intrattenerli mentre aspettano i loro panini seduti al fast food. Qualche dubbio sull'opportunità di scegliere proprio delle corone... contro il coronavirus.

"Contro il coronavirus a me basta l'aglio". La follia di Ramzan, uomo forte di Vladimir Putin: una fine terribile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.