Coronavirus, il ruolo del salmone nel contagio: l'ultimo fronte che preoccupa le autorità

Altra ondata di coronavirus a Pechino. Alle 2 del mattino di sabato, 13 giugno, il mercato di Xinfadi è stato chiuso, così come tutti gli asili e le scuole nei paraggi, dopo che 50 persone sono state contagiate. La causa è ancora un mistero anche se sono state rinvenute tracce di Sars-Cov-2 su un banco per il taglio del salmone. Motivo questo per cui il pesce è stato eliminato da tutti gli scaffali dei supermercati. Xinfadi è il più grande mercato per i generi alimentari ed è distante solo 3 chilometri dal sito turistico Tempio del Paradiso. Un dettaglio, questo, che preoccupa ancora di più le autorità.

