Jannik Sinner, il retroscena: chi sono i suoi "alfieri" a Pechino

Il cuore della giornata azzurra batte forte a Pechino, dove Lorenzo Musetti è tornato in campo dopo la sconfitta in finale a Chengdu di martedì, rialzando la testa, con lo sguardo fisso verso le Finals, verso Torino. Quarto confronto e quarta vittoria con Giovanni Mpetshi Perricard, piegato con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo due ore e mezza di partita sofferta. Una costante durante le sue partite: quel rovescio monomane è un colpo che non passa inosservato. Musetti ha alternato smorzate vellutate a fendenti di dritto, riuscendo a resistere alle cannonate del transalpino. Nei passaggi più delicati Lorenzo ha mostrato il lato migliore del suo tennis: fantasia, coraggio, e il solito tocco che incanta.

Ha mandato il francese in giro per il campo e non illuda la vittoria in tre set: battere un big server non è mai così scontato. Agli ottavi lo attende domani Adrian Mannarino. Altro transalpino. Sempre nella capitale cinese, la giornata ha regalato altri due squilli. Il primo è quello di Flavio Cobolli che, in un remake della finale di Amburgo, ha nuovamente battuto l’amico Andrey Rublev. Vittoria di personalità, 7-6(3) 6-3, che conferma la maturità del romano, capace di rimontare un primo set che sembrava segnato sul 5-2 per il russo e di chiudere in crescendo. È la quinta affermazione stagionale con un top 20. Ora lo attende lo statunitense Tien.