M5S, soldi dal Venezuela: "Inchiesta verificata da più fonti", il giornalista di Abc conferma tutto

15 giugno 2020 a

a

a

“È normale che le persone interessate delle informazioni si difendano, ma io sono tranquillo. Il mio lavoro è verificato da più fonti e non ho mai pubblicato alcun articolo basato su notizie false”. Marcos Garcia Rey, autore dello scoop pubblicato dal quotidiano spagnolo Abc, difende il suo lavoro parlando con l’Adnkronos. Il giornalista non è intimorito dalle minacce di querele arrivate dal Venezuela e dal M5S, conferma l'indiscrezione sul regime chavista che nel 2010 avrebbe fatto arrivare 3,5 milioni di euro al Movimento. Garcia Rey è noto per aver collaborato a otto inchieste con il Consorzio internazionale di giornalismo investigativo, tra cui quella sui Panama Papers. Non è ancora chiaro se sia in possesso di altre prove o se abbia intenzione di pubblicare altri articoli: “A questa domanda, naturalmente, non posso rispondere. Lo scontro tra Grillo e Di Battista? L’ho letto sulla stampa italiana. Non sono un esperto di politica italiana - ha chiosato il giornalista - a parte la mia cultura generale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.