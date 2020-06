Reading, accoltellamento nel parco: morti e feriti. Nel pomeriggio la manifestazione di #BlackLivesMatter

20 giugno 2020 a

Almeno tre persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente e sono ora in terapia intensiva in ospedale in seguito a un accoltellamento in un parco a Reading, in Inghilterra. Una fonte ha riferito al Daily Telegraph che tre persone sono state dichiarate morte sulla scena dell'attacco e due sono state trasferite al pronto soccorso del Royal Berkshire Hospital, dove sono in rianimazione. La polizia ha bloccato l'accesso Forbury Gardens e ha isolato alcune strade. Nel pomeriggio nello stesso parco si era svolta una manifestazione pacifica del movimento #BlackLivesMatter contro le discriminazioni razziali ma al momento non risultano legami tra l'evento e l'accoltellamento.

