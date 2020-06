Matteo Salvini, furia contro l'Islam sfegatato: "Due donne uccise e i buonisti muti"

22 giugno 2020 a

a

a

Entrambe ammazzate da uomini. Reyhaneh Ameri e Fatemeh Barihi sono morte per mano dei loro cari, la prima uccisa dal padre, la seconda dal marito. Reyhaneh, residente in Iran, è stata uccisa per aver fatto tardi dopo essere stata rinchiusa, presa a bastonate e colpita con un'accetta. Fatemeh, invece, è stata decapitata da suo marito nella città sud-occidentale di Abadan. La giovane era stata costretta a sposare un cugino, all'età di soli 17 anni. Inutile dire che i media statali hanno preso le parti dell'uomo, giustificando l'atroce gesto come un delitto d'onore dopo che la ragazza - a detta del marito - l'avrebbe tradito.

"A testa in giù, è quello che ti meriti". Minacce di morte a Salvini? Per l'esagitato finisce molto male

A non giustificare in alcun modo l'accaduto Matteo Salvini che sulla sua pagina Twitter si sfoga: "Dove sono i buonisti e i difensori dei diritti umani, e delle donne in particolare? Tutti zitti. Se questo è l’Islam moderato...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.