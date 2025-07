Open Arms, Giulia Bongiorno risponde alla Procura: "Puntuale e ineccepibile"

Giulia Bongiorno rompe il silenzio. L'avvocato di Matteo Salvini nel processo Open Arms commenta la decisione della Procura di Palermo di ricorrere in Cassazione contro l'assoluzione del leader della Lega. "La sentenza del Tribunale di Palermo è completa e puntuale in fatto e ineccepibile in diritto", risponde la presidente della commissione Giustizia del Senato. In mattinata i giudici hanno fatto ricorso contro il provvedimento, decidendo di "saltare" l'impugnazione in appello.

Per i pm, infatti, il tribunale ha riconosciuto i fatti contestati al senatore - l'avere trattenuto a bordo i migranti - sbagliando però l'interpretazione delle leggi e delle convenzioni internazionali e arrivando alla erronea convinzione che non gravasse sull'Italia l'obbligo di concedere il porto sicuro (Pos) alla nave della ong spagnola che aveva soccorso in mare i profughi.