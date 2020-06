Emmanuel Macron, in Francia si vota per le municipali. Rischio terremoto nelle urne: il presidente pensa ad un cambio di rotta

28 giugno 2020 a

I francesi sono chiamati oggi a votare per il secondo turno delle elezioni municipali. Nel primo turno soltanto il 44,3% aveva votato contro il 63,5 del 2014. Ma questa elezione arriva in una fase molto delicata della politica francese. È un voto locale, che più del solito avrà conseguenze sul piano nazionale. Le città da guardare con più attenzione sono Parigi e Le Havre. A Parigi, scrive il Corriere della Sera, va in scena il disastro de La République En Marche, il partito di Macron che qui raccolse il 90 % dei voti alle presidenziali del 2017 e che presenta una Agnès Buzyn senza alcuna speranza di vincere, contro la sindaca uscente Anne Hidalgo, di sinistra e grande favorita, e della sfidante Rachida Dati, di destra e sarkozysta mai pentita. A Le Havre la sfida è più incerta. Nella città portuale il premier Edouard Philippe, ex sindaco dal 2010 al 2017 e vincitore al primo turno, è tallonato dal candidato comunista Jean-Paul Lecoq.

Video su questo argomento Macron prende le distanze: "Abbattere le statue? Noi non cancelliamo la storia"

Macron dopo il voto potrebbe cogliere l'occasione per disfarsi di Philippe. Il premier infatti sta diventando molto popolare, troppo, e rischia di fare ombra a un presidente che deve giocarsi bene gli ultimi due anni in vista della corsa alla rielezione del 2022. Philippe è un uomo di centrodestra e Macron vuole imprimere una svolta sociale, di sinistra, alla sua presidenza. L'ora del rimpasto governativo si avvicina,

