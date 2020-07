Aleksandra Klitina, l'ex viceministro ucraino presenta il suo partito in bikini: "Gli uomini? Prostitute"

01 luglio 2020 a

Lei è Aleksandra Klitina, ex viceministro delle Infrastrutture ucraino. E la biondissima Aleksandra poche ore fa ha annunciato il suo ritorno in politica. Trentasette anni, fu cacciata nel novembre 2019 e ora ha fondato il partito "Ucraina contro la corruzione". E lo presenta così come potete vedere, con un video in cui si mostra in bikini, scollatissimo, e seno in primo piano. Nel corso del video afferma, tra le altre: "Combatterò la prostituzione della politica maschile e quegli idioti che indossano i pantaloni". I commenti però sono stati catalizzati dal look della donna, per ovvie ed evidenti ragioni. "Il contenuto del suo messaggio è stato oscurato dal suo aspetto", hanno scritto autorevoli commentatori. Difficile dar loro torto.

