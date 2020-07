Così Brigitte controlla Emmanuel Macron? Maritino al guinzaglio, occhio a queste parole

12 luglio 2020 a

a

a

Brigitte Macron in una intervista alla radio pubblica France Info ha raccontato di non amare il titolo di "première dame" e di preferire la formula "moglie del capo dello Stato". La moglie di Macron, 67 anni, ha scelto un ruolo relativamente defilato all'Eliseo. "È la vita che ho scelto di condurre per cinque anni, e va bene così. Non dico di fare sempre bene, ma lo faccio con il cuore. Se commetto degli sbagli, me ne scuso con i francesi", riporta il Corriere della Sera.

“A che titolo potrei?”. Brigitte si defila da Macron: altro che premiere dame, come vuole essere chiamata dopo essere "sparita"

Molti osservatori sono convinti che Brigitte Macron eserciti una notevole influenza sul presidente della Repubblica,: "È l'influenza che esiste in qualsiasi coppia. Come lui può esercitarla su di me io posso avere un'influenza su di lui. Ma è impossibile da misurare". Lei però nega di avere un ruolo politico: "Mi tengo a distanza dalla politica. Non ne ho il gusto né la competenza. A che titolo potrei permettermi di consigliare mio marito? Ma tutto quel che dici può ricadere sul Presidente. Quindi devi fare estrema attenzione". Racconta della vita all'Eliseo: "Abbiamo ricostituito una vita di coppia semplice all'Eliseo, con un appartamento privato dove nessuno può entrare. Cerchiamo di preservare la nostra sfera privata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.