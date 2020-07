Stati Uniti, volano stracci all'ospedale tra una donna e l'amante del marito: "Urla disumane e imprecazioni", l'infermiera filma tutto

26 luglio 2020 a

a

a

Urla disumane e imprecazioni. Questo quanto ha sentito da un'ostetrica di turno che ha assistito a una sfuriata ta due donne. Al centro l'infedeltà del compagno di entrambe. È successo in un ospedale degli Stati Uniti, dove l'ostetrica ha documentato le reazioni di una donna che durante il travaglio ha incontrato l'amante del coniuge, anche lei in procinto di dare alla luce un figlio dello stesso uomo. "Quando la mamma in travaglio e scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo", si legge a corredo della breve clip.

Nel filmato si vede la faccia dell'ostetrica sbalordita. "Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in questo contesto", ha scritto un utente sotto al filmato. E ancora: "Mi sento così male per lei" ha commentato un altro quella che è una vicenza oltre l'assurdo.

