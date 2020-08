Ucraina, uomo nudo blocca il traffico? L'automobilista la "risolve" così: violenza terrificante, video-choc

09 agosto 2020 a

Immagini forti, che arrivano dall'Ucraina. Un video rilanciato dal Mail Online e ripreso anche da Dagospia. Un video che mostra i metodi brutali della popolazione locale. Succede che un uomo, con qualche rotella evidentemente fuori, scenda in strada completamente nudo, si piazzi in mezzo alla strada e blocchi il traffico. Ma a un automobilista non sta bene. Dunque il corpulento uomo scende dalla macchina, si avvicina al tizio svestito e gli intima di spostarsi: deve passare con la sua auto. Il tizio, però, non ne vuole sapere, fa resistenza, incrocia le braccia. Dunque, l'uomo la risolve così: gli sferra un devastante pugno in faccia, lo mette ko e riprende come se nulla fosse il suo percorso.

