Jerry Fallewll Jr. lo scandalo sessuale travolge il "reverendo di Trump": la moglie e il ragazzino amante, lui guardava

26 agosto 2020 a

Un tremendo scandalo sessuale si abbatte sul reverendo Jerry Falwell Junior e, di riflesso, su Donald Trump. Il leader evangelico e capo della Liberty University, grande sostenitore del presidente americano. è finito nella polvere dopo le rivelazioni di un 29enne di origine cubano-messicana, Giancarlo Granda, ex sorvegliante della piscina dell'hotel Fontainebleau di Miami. Il ragazzo ha rivelato di essere stato l'amante di Becki Falwell, moglie del reverendo, per ben 7 anni tra il 2012 e il 2018.

Il vero imbarazzo nasce però dal fatto che secondo Granda, Falweel Junior assisteva agli incontri sessuali della moglie e dell'amante standosene in un angolo della stanza. Un rapporto a tre decisamente compromettente, che di fatto sta per provocare il licenziamento del referendo (che si è messo in aspettativa) dall'ateneo. Non è l'unico scandalo di Falwell Junior, reverendo molto "pop" e social che qualche settimana fa era già stato travolto dalle polemiche per aver pubblicato su Instagram una inspiegabile foto in compagnia di una amica, entrambi con le zip dei pantaloni slacciate e le mutande in bella vista.

