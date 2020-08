Londra, arrestato italiano di 48 anni: minaccia terroristica a bordo di un volo RyanAir da Vienna

31 agosto 2020 a

Si sono alzati in volo due caccia Typhoon della Royal airforce (Raf) per portare a terra un italiano di 48 anni e un kuwatiano di 34 accusati di terrorismo, insieme agli spaventati passeggeri del volo Ryan Air Vienna-Standsted (Londra). La notizia è stata resa nota dalla polizia antiterrorismo, secondo la Bbc il velivolo è stato intercettato in seguito ad una segnalazione di una minaccia alla sicurezza a bordo. Un'inchiesta è in corso. La polizia ha detto che i due sono stati arrestati poco dopo le 19:00 ora locale (le 20:00 in Italia) secondo l'articolo 7 della legge sul terrorismo, che permette alle forze dell'ordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare persone sospette che transitano nei porti e negli aeroporti del Paese.

Ancora non sono stati resi noti i nomi del due passeggeri sospettati. Un portavoce della compagnia ha riferito da parte sua che i due avrebbero causato "una minaccia potenziale" a bordo, tanto da indurre il comandante a comunicare la cosa alla torre di controllo e far scattare le misure precauzionali di sicurezza: ossia il decollo di due caccia Typhoon della Raf che hanno scortato l'aereo passeggeri nella fase di atterraggio, avvenuto alla fine senza incidenti alle 19 ora locale. Dopo l’atterraggio, i due Typhoons hanno sorvolato varie volte l’aeroporto di Stansted prima di allontanarsi. Una passeggera, Joanna Czechowska, ha postato su Twitter vari messaggi rivelando per prima che due persone a bordo del suo volo erano state arrestate dalla polizia all’arrivo a Londra. Le indagini sono in corso per stabilire l’entità della minaccia



