Coronavirus, Paola De Simone muore in diretta: la professoressa collassa davanti agli studenti su Zoom

08 settembre 2020

a

a

La 47enne Paola De Simone, professoressa argentina malata di coronavirus, è morta in diretta durante una lezione online, in collegamento con i suoi studenti sulla piattaforma Zoom. La donna non si sentiva bene da tempo e già all'inizio della lezione aveva manifestato difficoltà respiratorie.

Gli alunni, spiega un articolo di Blitzquotidiano, hanno cercato di convincerla a prendersi una pausa e chiamare un medico, ma l'insegnante ha rifiutato, volendo proseguire. Scelta fatale: la donna è infatti letteralmente collassata, accasciandosi a terra. Malata da un mese, la professoressa di Scienze politiche alla Universidad de la Empresa di Buenos Aires era tormentata da una tosse fortissima. "E’ molto complicato - aveva scritto su Twitter qualche giorno fa -. Sono qui con il virus da più di quattro settimane e i sintomi non se ne vanno

