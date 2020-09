Marocco, le statue dei pesci sembrano enormi peni: un disastro epocale, subito rimosse

20 settembre 2020 a

Uno strano caso a Mehdia, in Marocco. Quelle che vedete nelle foto dovevano essere delle sculture per celebrare la tradizione ittica della città costiera. Ma, con discreta evidenza, sembrano tutt'altro: similissime a dei grossi peni eretti verso il cielo. Già, una forma peculiare che ha destato scandalo tra gli abitanti di Mehdia. Tanto che alla fine le autorità locali hanno preferito rimuovere i peculiari pesci. Le statue erano state piazzate al centro di una rotatoria e immediatamente erano scattate le proteste, piuttosto scontate anche in considerazione del fatto che il Marocco è un paese islamico. La vicenda è stata rilanciata dal tabloid britannico The Sun, che spiega come l'unico modo per placare gli animi degli abitanti sia stato rimuovere le statue falliche.

