Thailandia, stronca resort su Tripadvisor: turista rischia due anni di galera per "diffamazione"

28 settembre 2020 a

a

a

Fa una recensione negativa a un hotel e viene arrestato. Sarà successo alla gran parte di noi di lasciare un commento su TripAdvisor dopo aver provato un ristorante, un locale o un albergo. Ma probabilmente nessuno ha mai avuto il timore di poter incappare in una denuncia. A quanto pare, però, bisogna ricredersi. Lo statunitense Wesley Barnes, infatti, è stato arrestato per aver "danneggiato la reputazione" di un hotel, il Sea View Resort nell'isola di Koh Chang in Thailandia. Ma è accusato anche di non aver pagato la sovrattassa prevista per chi consuma all'interno della struttura alcolici acquistati all'esterno. Per il momento l'uomo è stato rilasciato su cauzione, ma se condannato rischia due anni di reclusione, Lo ha spiegato il colonnello della polizia di Koh Chang, Thanapon Taemsara, all'agenzia France Presse.

Video su questo argomento Thailandia: a Bangkok nuovo corteo-fiume contro il governo TMNews

I proprietari del resort hanno cercato di avvertire Barnes al telefono, ma lui non ha mai risposto. Quindi hanno deciso di denunciarlo, perché secondo loro non c'era altro modo di fermare l'uomo, che da settimane continuava a recensire in maniera negativa la struttura su TripAdvisor. Una cattiva pubblicità dell'hotel, come hanno spiegato i titolari, rischia solo di peggiorare la situazione economica dell'isola e della struttura, che registra un numero di presenze ridotto a causa del coronavirus. Nell'ultima recensione, risalente allo scorso luglio, il Sea View Resort era accusato di avere un personale "scontroso", mentre nella prima Barnes aveva scritto che il resort "praticava la schiavitù". Per quanto assurda, la vicenda dimostra la durezza delle leggi thailandesi contro la diffamazione. Tant'è che spesso gli attivisti per i diritti umani hanno criticato questa severità, che potrebbe mettere in pericolo la libertà d'espressione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.