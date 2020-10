Donald Trump, video dall'ospedale: "Sto bene, ma il vero test sarà nei prossimi giorni". Altri dubbi sulle sue reali condizoni

04 ottobre 2020 a

"Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma il vero test sarà nei prossimi giorni". Così Donald Trump dall'ospedale dove è ricoverato per coronavirus, un messaggio per tentare di rassicurare gli americani dopo le notizie confliggenti sul suo stato di salute. Il medico ufficiale riferiva di ottime condizioni, il capo dello staff della Casa Bianca, al contrario, parlava di situazione critica. Dunque ha deciso di parlare direttamente lui, The Donald, palesemente provato. Ma in piedi. In seguito, Sean Conley dalla Casa Bianca ha fatto sapere: "Siamo cautamente ottimisti, ma il presidente non è ancora fuori pericolo".

"Le terapie che sto assumendo e altre che arriveranno sono miracolose" ha aggiunto Trump parlando dal Walter Reed Hospital dove è ricoverato per Covid-19. "Comincio a sentirmi bene, credo che il vero test sarà nei prossimi giorni, vedrò cosa succederà nei prossimi due giorni". "Non mi sentivo molto bene" ha detto il Presidente in apertura del suo messaggio, "ora sto molto meglio, devo tornare in pista al più presto perché abbiamo del lavoro da fare. Abbiamo fatto grandi cose finora, ma altre sono da fare per rendere l'America di nuovo grande". Ma la partita non è ancora chiusa.

