Coronavirus, Parigi è zona scarlatta: misure estreme per il prossimi 15 giorni, torna l'incubo

Incubo-coronavirus a Parigi, dove piovono nuove misure drastiche per contenere i contagi. Il prefetto di polizia, Didier Lallement, ha confermato in una conferenza stampa tenuta nella capitale, zona di massima allerta, che da domani i bar saranno chiusi per i successivi 15 giorni. E ancora, ristoranti aperti ma con un protocollo rafforzato di restrizioni che prevede un massimo di sei clienti per tavolo e distanziamento obbligatorio di 1,5 metri. Vietato il consumo di alcol nelle strade, mercati però aperti. Sarà dimezzata anche la frequenza nelle università. Palestre e piscine saranno chiuse ma resteranno aperte soltanto per i minorenni. I luoghi culturali, i teatri, i cinema e i musei "potranno proseguire le loro attività secondo le norme vigenti", ha detto Lallement. La zona viene definita "scarlatta", massimo livello prima del lockdown.

