Donald Trump, bomba di Dagospia: "Melania inviperita per la relazione del marito con la consigliera Hope Hicks"

Donald Trump ha nascosto agli Stati Uniti di essere positivo al coronavirus. È quanto emerso dalle indagini dei media americani, che hanno anche messo alle strette l’addetta stampa del presidente per avere una "confessione", ma lei non si è fatta scappare nulla di compromettente e ha continuato a sostenere che “il primo test positivo è stato al rientro o almeno dopo il confronto con Joe Biden”. Ciò però significa che prima del dibattito di martedì scorso Trump aveva quantomeno il sospetto di poter essere positivo, dato che la sua consulente Hope Hicks aveva già ufficialmente contratto il Covid.

È stata proprio lei ad infettare il presidente e la first lady Melania, che secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Dagospia è inviperita per la relazione del marito con la consigliera ed ex modella. Si vocifera che all’interno della cerchia ristretta di Trump il clima sia incandescente: Donald e la figlia Ivanka sono per un abbassamento dei toni, mentre Melania sembra aver raggiunto il limite della sopportazione, accusando il marito e la sua consigliera Hope di averla esposta al contagio dopo mesi di negazionismo fuori luogo. La first lady vorrebbe che Trump, oltre ad abbassare i toni, ammetta di aver sbagliato nella gestione del Covid così come fatto da Boris Johnson, ma il presidente americano non può farlo per un semplice motivo: vorrebbe dire condannarsi ad una sconfitta elettorale sicura.

