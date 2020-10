Trump contro Biden, "secondo dibattito virtuale". Usa senza precedenti, Donald: "Inaccettabile, vogliono favorire il democratico"

08 ottobre 2020 a

"Inaccettabile". Donald Trump rifiuta ufficialmente la decisione della Commissione organizzatrice del dibattito con lo sfidante democratico Joe Biden alla Casa Bianca di allestire un secondo confronto solo virtuale, il 15 ottobre prossimo. La comunicazione arriva a meno di una settimana dall'annuncio dell'infezione da coronavirus che ha colpito il presidente americano, rientrato quasi a pieno regime a ritmo di record grazie a una cura sperimentale.



Nel progetto degli organizzatori, il secondo dei tre confronti previsti dovrebbe avvenire con i contendenti a distanza, "da remoto" e collegati "da due luoghi differenti", con la conferma della presenza del pubblico e con il moderatore Steve Scully di C-Span presenti come previsto all'Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami. "Non ho intenzione di sprecare il mio tempo. Non sono contagioso, sto benissimo", ha replicato secco il caoo della Casa Bianca. "Stare dietro un computer è fare un dibattito? E poi ti possono 'chiudere' quando vogliono". Il sospetto di Trump è che la commissione stia difendendo Biden: "L'ho battuto al primo dibattito, l'ho battuto facilmente".

