Kim Jong-Un piange e chiede scusa durante la parata militare: mai successo prima, sospetti sulla malattia

13 ottobre 2020 a

a

a

Kim Jong-un in lacrime. Una scena, quella vista venerdì 9 ottobre, che ha insospettito tutti. Il dittatore nordcoreano si è infatti mostrato in lacrime solo nel 2011, in occasione della morte del padre. Eppure durante l'ultima parata per le vie di Pyongyang Kim ci è cascato di nuovo. Il Giornale si chiede cosa ci sia davvero dietro: se quello a cui hanno assistito i cittadini della Nord Corea sia l'effetto della malattia segreta, oppure se si tratti solo di una messinscena.

Strage di pesci in Russia, "l'incidente militare di Putin": un terrificante sospetto in Kamchatka

Dopo il pianto, infatti, sono subentrate le scuse per non esser stato sempre all'altezza delle aspettative dei suoi concittadini. "La nostra gente ha riposto in me un livello di fiducia profondo come il mare ma ho fallito nel ripagarlo sempre in modo soddisfacente". Il dittatore ha poi ringraziato i soldati per gli sforzi nel contenimento dell' epidemia di Covid-19 e nel soccorso alle aree colpite dai disastri naturali. Un evento unico quello accaduto durante la parata militare per i 75 anni dalla fondazione del Partito dei Lavoratori e che dà parecchio da pensare su cosa ci sia realmente dietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.