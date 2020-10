Sanna Marin, la premier della Finlandia senza reggiseno e con scollatura abissale: "Uno scandalo"

16 ottobre 2020 a

Ha fatto il giro del mondo la foto "glamour" e senza reggiseno di Sanna Marin, giovane e bella premier della Finlandia. Già stella dei vertici formali e informali dell'Unione europea, cercatissima da colleghi e cameraman, questa volta la 35enne ha deciso di farsi fotografare, sì, ma per finire sulle pagine patinate della rivista Trendi. Davanti all'obbiettivo del fotografo di moda Jonas Lundqvist, la Marin ha posato con un elegantissimo pendente al collo ma soprattutto esibendo una inusuale e ben poco istituzionale scollatura. "Abissale", l'ha definita qualcuno scandalizzandosi, anche perché la mise prevedeva sotto la giacca nera damascata l'assenza di reggiseno. Ovviamente, la Marin è stata contestata per aver osato tanto, ma un po' inaspettatamente si è scatenata una campagna social a suo favore, con migliaia di donne (e uomini, con autoironia) che hanno dichiarato il loro sostegno alla premier posando in foto scollate su Instagram all'insegna dell'hashtag #imwithsanna, "io sono con Sanna".

