Angela Merkel, drammatico appello ai tedeschi: "Coronavirus, per favore restate a casa. Si decide il Natale"

Se anche i tedeschi vogliono arrivare a mangiare il panettone o meglio lo stollen, dolce tipico natalizio in Germania, è bene che stiano a casa. "State a casa, ovunque voi siate, in qualunque momento sia possibile", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ai suoi concittadini nel suo podcast settimanale mentre il Paese vive un nuovo picco dei contagi da coronavirus. "Quello che sarà l'inverno, quello che sarà il nostro Natale, sarà deciso nei giorni e nelle settimane a venire". ha ammonito.

Nell'appello la Cancelliera ha invitato i tedeschi ad "evitare qualsiasi spostamento che non sia davvero necessario, qualsiasi festa che non sia davvero necessaria". Spiegando che "come sara prossimo inverno, nostro Natale si deciderà in prossimi giorni, lo decideremo con nostre azioni".

Le autorità sanitarie tedesche oggi hanno registrato 7.830 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record per la Germania dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riferito dal Robert Koch Institute (Rki), l'aumento dei casi è stato di quasi 500 unità, rispetto al precedente dato di 7.334 nuove infezioni. Il precedente record, registrato alla fine di marzo, era di 6.300 nuove infezioni nell'arco di 24 ore. Dall'inizio della pandemia sono state almeno 356.387 le persone infettate in Germania dal Covid-19. I nuovi decessi accertati sono stati 33, per un totale di 9.767.

