Il guru del fitness negazionista: "Il coronavirus non esiste". Prende il Covid e muore a 33 anni

18 ottobre 2020 a

a

a

Si chiamava Dimitry Stuzhuk, preparatore atletico e influencer del fitness, ucraino, negazionista convinto del coronavirus fino a poco prima di spirare. E' infatti morto a 33 anni dopo aver contratto il Covid durante un viaggio in Turchia. Giovanissimo. In piena forma. Una storia insomma che fa pensare. Sul suo profilo Instagram, seguito da un milione di followers, continuava a ripetere che "il coronavirus non esiste, è solo una banale influenza". Poi, il contagio lo ha colpito. In modo durissimo: ricoverato in ospedale. Dopo otto giorni ha lasciato il reparto, non voleva restare in un ospedale, sovraffollato, a Kiev. Dunque la morte per complicazioni cardiache, rivelata da sua moglie, la 25enne Sofia, anche lei nota influencer in Ucraina.

"Test sul virus migliore per infettare l'uomo". L'unico italiano nel laboratorio di Wuhan: inquietante, cos'ha visto fare ai cinesi

Dall'ospedale Dimitry aveva pubblicato un selfie con mascherina per l'ossigeno, nel post che potete vedere qui sotto. E scriveva: "Voglio condividere con voi come mi sono ammalato e mettervi in guardia con forza - scriveva Dmitry - ho anche pensato che non ci fosse il Covid, fino a quando non mi sono ammalato. La malattia di Covid-19 non è una sciocchezza - aveva scritto tutto in maiuscolo -. È pesante. Mi sono sentito male il secondo giorno in Turchia. Mi sono svegliato nel cuore della notte perché il mio collo era gonfio e si faceva fatica a respirare. Allo stesso tempo, mi faceva un po' male lo stomaco". Insomma, aveva cambiato idea. Un ultimo appello, prima di morire. Un appello che deve far riflettere tutti quanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.